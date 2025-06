Ehemaliger Grenzturm an der Elbe versteigert

Der ehemalige DDR-Grenzturm in Cumlosen in der Prignitz wurde versteigert.

Cumlosen/Berlin - Ein ehemaliger DDR-Grenzturm am Elbeufer in Cumlosen (Landkreis Prignitz) ist bei einer Auktion in Berlin versteigert worden. Der bislang unbekannte Käufer habe das Objekt für 156.000 Euro erworben, sagte Katja Heringhausen von der Deutschen Grundstücksauktionen AG der Deutschen Presse-Agentur. Das Mindestgebot lag bei 5.000 Euro.

Das Interesse an dem Grenzturm sei sehr stark gewesen. „Es war ein wildes Bietergefecht“, sagte Heringhausen. Das Objekt sei eines der meistgefragten im Katalog gewesen. „Ich glaube, wir haben noch nie eine so große Anfrage gehabt.“ Es habe über 60 Bieter für den Grenzturm gegeben.

Der Verkauf werde heute noch beurkundet, hieß es. Danach habe der Käufer zwei Monate Zeit, den Kaufpreis zu zahlen.

Der Grenzturm verfügt über vier Geschosse und einen Anbau mit rund 180 Quadratmetern Nutzfläche. Das Grundstück ringsum ist fast 3.700 Quadratmeter groß. Laut dem Auktionator besteht allerdings aufgrund von Vandalismusschäden und durch jahrelangen Leerstand ein „erheblicher Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf“.