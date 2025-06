Ein Mann und eine Frau wollen eine große Straße überqueren als ein Auto aus einer Seitenstraße einbiegt und die beiden erfasst. Sie schweben in Lebensgefahr.

Berlin - Zwei Senioren sind bei einem Verkehrsunfall in Neukölln lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann und die Frau wollten den Mariendorfer Damm überqueren, als ein Autofahrer aus einer Seitenstraße kam und die beiden erfasste, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Nach dem Unfall gegen 17:30 Uhr kamen die Verletzten in ein Krankenhaus. An der Stelle gebe es keine Ampel, so der Sprecher.