Ein Mann wird in einem Lokal in Lichtenberg schwer verletzt - vermutlich durch eine Schusswaffe. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Mann in Lokal schwer verletzt - Polizei findet Schusswaffe

In einem Lokal in Lichtenberg wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann ist am Nachmittag in einem Lokal in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden – offenbar durch einen Schuss. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und ermittelt mit einer Mordkommission. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem anderen Mann.

Einsatzkräfte stellten eine mutmaßliche Schusswaffe am Tatort sicher. Der verletzte Mann wurde notoperiert. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei vernimmt Zeugen.