Berlin - Ein Toptalent des FC Bayern kommt laut einem Medienbericht zu Hertha BSC: Der erst 19 Jahre alte Maurice Krattenmacher schließt sich Informationen der „Bild“ zufolge per Leihe dem Fußball-Zweitligisten an. Der Offensivspieler, der mit dem deutschen Meister bei der Club-WM in den USA unterwegs war, sei bereits am Mittwoch aus dem Bayern-Camp in Orlando abgereist und auf dem Weg nach Deutschland.

Zuletzt Leistungsträger beim SSV Ulm

Krattenmacher kennt die 2. Liga gut: In der vergangenen Saison hatte der Rekordmeister das umworbene Talent, das 2024 aus Unterhaching kam, an den SSV Ulm verliehen. Dort gehörte er mit 33 Pflichtspieleinsätzen (drei Tore, acht Vorlagen) zu den Leistungsträgern des Absteigers.

Das entging auch den Bayern nicht, die den deutschen Juniorennationalspieler nach Saisonende vorzeitig aus Ulm zurückholten. „Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt. Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Club-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen“, erklärte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. Zum Einsatz kam Krattenmacher bei der Club-WM aber nicht.

Krattenmacher könnte Hertha-Abgang Maza ersetzen

In Berlin winkt dem in Bad Aibling in Bayern geborenen Krattenmacher nun eine wichtige Rolle. Die Berliner haben im Sommer Kreativspieler Ibrahim Maza an Bayer Leverkusen verloren. Hertha-Trainer Stefan Leitl hatte zuletzt davon gesprochen, dass man diesen Abgang kompensieren müsse. Dabei könnte Krattenmacher nun helfen.