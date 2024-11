Köln - „Unter uns“-Star Isabell Hertel sticht heute so manche Modesünde ins Auge, die sie in den frühen Folgen der Daily Soap Mitte der 90er Jahre getragen hat. „Oh mein Gott, ja! Manche Kombinationen waren echt wild“, sagt sie in einem dpa-Interview zum 30. Jubiläum der RTL-Serie. „Ich habe mir neulich im Zuge eines Interviews meine erste Szene angeschaut. Ich trug Schuhe mit Holzabsatz und Ringelkniestrümpfe bis zum Rock. Ich sage mal so: Das würde ich heute nicht mehr so machen“, sagt sie und lacht. Isabell Hertel war schon im ersten Jahr dabei. Sie stieg in Folge 55 ein, ausgestrahlt am 13. Februar 1995.

Die heute 51-Jährige spielt seit der Frühzeit von „Unter uns“ die Rolle der Ute Kiefer. Bis heute erreichen sie Reaktionen von Menschen aus dem langjährigen Publikum. „Post nicht unbedingt, aber ich begegne sehr oft Zuschauern der ersten Stunde! Das ist toll! Und viele können sich an mehr Einzelheiten erinnern als ich.“ Mit der Entwicklung ihrer Rolle sei sie sehr zufrieden, sagt Hertel. „Ute ist sehr viel stärker und mutiger geworden. Sie lässt sich nichts mehr gefallen und kämpft für ihre Überzeugungen. Ich mag ihre Entwicklung sehr.“

Die Soap „Unter uns“ hat am 28. November ihren 30. Geburtstag. RTL feiert eine ganze Woche vom 25. bis 29. November. Die Jubiläums-Folge ist schon Episode 7509. Die Darstellerinnen und Darsteller hatten in dieser Zeit vor der Kamera die verschiedensten Berufe zu spielen - unter anderem Bombenentschärfer, Star im japanischen Fernsehen, Nonne oder Prostituierte.

Auch viele Prominente zeigten sich mal bei einem Gastauftritt in der Seifenoper. Zu ihnen gehörten etwa die „Der Preis ist heiß“-Stars Harry Wijnvoord und Walter Freiwald, Boxweltmeister Dariusz Michalczewski, Influencerin Cathy Hummels, Talkmaster Markus Lanz, TV-Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Nino de Angelo.