Hannover 96 kommt dem Wunsch von Marius Wörl nach und lässt den 21-Jährigen zu Arminia Bielefeld ziehen. Auf der Alm wird der Rückkehrer frenetisch empfangen.

Bielefeld/Hannover - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld holt Mittelfeldspieler Marius Wörl vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zurück. Der 21-Jährige wechselt fest zu den Ostwestfalen, wie beide Clubs mitteilten. Nach Angaben der Arminia erhält Wörl einen „langfristigen Vertrag“.

Zu Vertragsdetails sowie den Ablösemodalitäten machten die Vereine keine Angaben. Im Raum steht eine Summe von bis zu zwei Millionen Euro. In Hannover hatte der gebürtige Bayer eigentlich noch einen Kontrakt bis 2027.

Schnelle Rückkehr nach Erfolgssaison

Wörl war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Arminia aktiv - allerdings noch auf Leihbasis. Mit den Bielefeldern erreichte er in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die 2. Liga sowie das DFB-Pokalfinale.

Die Bielefelder gaben den Transfer unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden bekannt. Wörl präsentierte sich dabei den Fans, die seine Rückkehr frenetisch feierten. Die Anhänger stimmten dabei „Marius-Wörl“-Sprechchöre an. Die Arminia schrieb auf ihrem Instagram-Kanal: „Wörli ist wieder da“.

Wörl habe sich durch seinen Einsatz und seine Verbundenheit zu einem „Leistungsträger“ und einer „Identifikationsfigur“ entwickelt, erklärte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Hannover kommt Wechselwunsch nach

Nach Angaben der Niedersachsen war es der Wunsch von Wörl gewesen, zur Arminia zurückzukehren. „Wir haben uns intern darüber ausgetauscht und sind schließlich zu dem Entschluss gekommen, dem unter der Voraussetzung zu entsprechen, dass Bielefeld unsere wirtschaftlichen Vorstellungen erfüllt“, sagte Hannovers Sport-Geschäftsführer Marcus Mann.

Wörl war im Sommer 2023 ablösefrei vom TSV 1860 München zu 96 gewechselt und anschließend direkt nach Bielefeld ausgeliehen worden.