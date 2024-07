Osnabrück - Ein nervöses Pferd hat den Verkehr auf der Autobahn 1 in der Nähe von Osnabrück vorübergehend zum Stillstand gebracht. Weil es in einem mit zwei Tieren beladenen Pferdeanhänger unruhig zuging, habe die Besatzung des Zugfahrzeugs in einer Nothaltebucht gehalten, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück.

Dort sei eines der Tiere aus dem Anhänger ausgebrochen und habe eine Zeit lang in der Nähe des Fahrzeugs gelegen. Zur Absicherung sei der Streckenabschnitt in Richtung Norden zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden vorübergehend gesperrt worden, hieß es. Das Gespann mit dem Pferdeanhänger sei schließlich von der Autobahn abgeleitet worden.

Eine Begleiterin wartete den Angaben zufolge mit dem Pferd auf einer Wiese neben der Autobahn auf einen Tierarzt, der das Tier auf Verletzungen untersuchen sollte. Eine zufällig in einem vorbeifahrenden Wagen sitzende Tierärztin habe helfen wollen. Sie habe sich aber leicht verletzt, sagte der Polizeisprecher. Es war zunächst nicht klar, ob die Verletzung im Zusammenhang mit dem Pferd stand oder eine andere Ursache hatte.