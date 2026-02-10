Die Erwartungen konnten die Fußballerinnen von Union Berlin nur bedingt erfüllen. Geschäftsführerin Zietz lässt sich aber nicht vom Weg abbringen.

Berlin (dpa/bb) – Trotz vieler sportlicher Rückschläge bleiben die Ambitionen von Union Berlins Fußballerinnen unangetastet. „Wir sollten an unseren Zielen festhalten“, sagte Unions Frauen-Profifußball-Geschäftsführerin Jennifer Zietz in einer Medienrunde: „Ich glaube, es kann nichts anderes geben, als dann irgendwann auch an der Spitze der Liga anzukommen und bestmöglich international zu spielen mit solchen Rahmenbedingungen.“

Das mit viel Vorschusslorbeeren in die Bundesliga gestartete Team des 1. FC Union Berlin spielt bislang eine enttäuschende Saison. Der Kader von Trainerin Ailien Poese steht aktuell nur auf Rang neun und hat am Sonntag bereits die vierte Heimniederlage kassiert.

Alte Försterei keine Festung

Dabei verzeichnen die Köpenickerinnen mit 7.456 Besuchern den zweithöchsten Heim-Zuschauerschnitt aller Bundesligisten. Von einer Festung Alte Försterei zu sprechen, sei aber „überhaupt kein Thema“, sagte Zietz.

Abstiegsgefahr sieht die 42-Jährige nicht auf die Frauen-Abteilung zukommen: „Dazu sind der Kader und die Spielerin zu stark. Wir müssen uns einfach bewusst werden, wofür Union steht. Aber es ist natürlich auch klar, dass es halt noch nicht jeder so verinnerlicht hat.“

Beste Bedingungen in Köpenick

Die gebürtige Rostockerin glaubt, dass in der Bundesliga kein anderer Verein bessere Bedingungen für den Frauen-Fußball als Union zur Verfügung stellt. „Selbst Spielerinnen aus Wolfsburg waren hier und haben gesagt, dass sie solche Bedingungen in der Kombination nicht haben. Und da betrachte ich einfach das Gesamtpaket“, sagte die ehemalige Nationalspielerin.

Die Union-Spielerinnen werden so gut bezahlt, dass sie nicht nebenbei arbeiten müssen. Sie spielen und trainieren dort, wo auch die Männer von Union aktiv sind. Ende des Jahres wird neben dem Stadion das dreistöckige Funktionsgebäude fertig, das beide Teams nutzen werden.