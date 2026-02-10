Berlin - Der frühere Bundesliga-Manager Michael Preetz hat sich einem Medienbericht zufolge bei einem Ski-Unfall in Österreich verletzt. „Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin. Dabei bin ich voll auf die Rippen gekracht“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg der „Bild“. „Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot.“

Dem Bericht zufolge brach sich der frühere Hertha-Manager mehrere Rippen und erlitt einen Lungenkollaps. Der 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. „Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann“, sagte der Bundesliga-Torschützenkönig von 1999. Preetz ist seit Januar 2024 in Duisburg tätig. In der 3. Liga liegt der Aufsteiger aktuell auf Rang zwei.