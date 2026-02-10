Im Landkreis Bautzen kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Brand in einer Fabrik. Das Landratsamt warnt vor starkem Rauch.

Zum Brand in einer Fabrikhalle im Landkreis Bautzen sind mehrere Feuerwehren mit etwa 25 Fahrzeugen ausgerückt (Symbolbild)

Schirgiswalde-Kirschau - Wegen eines Feuers in einer Fabrikhalle in Schirgiswalde-Kirschau (Landkreis Bautzen) sind Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es gebe starken Rauch und Geruchsbelästigung, informierte das Landratsamt. Betroffen seien Anwohner im Umkreis von etwa 2,5 Kilometern. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden, hieß es.

Nähere Details zu dem Ausmaß des Feuers, dem Brandort und möglichen Verletzten konnte die Behörde vorerst nicht nennen. Betroffen sei eine Fabrik im Ortsteil Callenberg. Den Angaben zufolge sind die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit etwa 25 Fahrzeugen im Einsatz, ebenso wie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks und Einheiten des Sanitätsdienstes.