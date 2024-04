Berlin - Den Trainingsauftakt von Fußball-Bundesligist Union Berlin in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayern München haben nicht alle Profis bestreiten können. Bei der öffentlichen Einheit am Montagvormittag konnten fünf Profis entweder gar nicht oder nur limitiert mitwirken. Die Köpenicker, die nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt sind, empfangen am Samstag den gerade entthronten Meister Bayern München im Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky).

Verteidiger Robin Gosens, der nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre gegen die Münchner wieder auflaufen soll, trainierte wie Mittelfeldmann Rani Khedira nur zu Beginn mit der Mannschaft. Dann arbeiteten beide auf dem Nebenplatz individuell. Dort war mit Verteidiger Josip Juranovic ein weiterer Akteur mit Reha-Trainer Johannes Thienel zugange.

Juranovic gehörte wie Abwehrkollege Jerome Roussillon und Angreifer Yorbe Vertessen zu jenem Trio, das verletzungsbedingt nicht zur Partie beim FC Augsburg (0:2) mitreisen konnte. Nach Clubangaben bestehe bei allen drei Unionern aber die Chance, dass sie für die Partie gegen München eine Option für den Kader sind. Roussillon und Vertessen wurden allerdings bei der öffentlichen Einheit nicht gesichtet.