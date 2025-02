Berlin - Trainer Steffen Baumgart hofft auf eine Premiere mit Union Berlin in der Fußball-Bundesliga, ist aber vor der hohen Aufgabe sehr vorsichtig. „Borussia Dortmund ist in der Lage, aus wenig viel zu machen. Es wird ein interessantes Spiel“, sagte der 53-Jährige vor der Auswärtspartie beim BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky). In den bisherigen fünf Bundesliga-Spielen der Köpenicker im Signal-Iduna-Park reiste Union jeweils ohne einen einzigen Zähler ab.

Von der Schwächephase der Westfalen in der Bundesliga mit zuletzt zwei Niederlagen in der Liga unter dem neuen Trainer Niko Kovac lässt sich Baumgart nicht blenden, schaut aber ganz besonders auf die Fehlerliste beim Champions League-Teilnehmer. „Das ist der Ansatz“, sagte Baumgart, „es muss aber viel für uns laufen. Dass es schwer wird, ist klar.“

Vor allem die Offensive, die nach dem 4:0-Glanzstück bei der TSG 1899 Hoffenheim bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende nicht nachlegen konnte, muss wieder effizient arbeiten. „Die Sachen, die du bekommst, musst du nutzen“, lautet der klare Auftrag an Benedict Hollerbach und Co.

Dafür verschloss Baumgart unter der Woche die Tore zum Training für Zuschauer, was sich ab der kommenden Woche wieder ändern soll. Es sei aber nichts Außergewöhnliches passiert, sagte Baumgart, der bei seinen bisherigen Gastspielen als Trainer in Dortmund lediglich mit Paderborn einmal einen Punkt entführte.

Auf Aljoscha Kemlein und Robert Skov muss Baumgart verzichten, Kevin Vogt könnte wieder in den Kader rutschen. Vor allem Skovs Verletzung scheint nicht zu einer längeren Pause zu führen, wie zuvor befürchtet. Der Däne sei weiter als erwartet, meinte Baumgart: „Ich hoffe, dass er nächste Woche mehr in Bewegung kommt.“