Berlin - Zum neunten Mal in Serie geht es für die Wasserballer von Spandau 04 im Finale um die Meisterschaft gegen Waspo 98 Hannover. Am Samstag beginnt die Endspiel-Serie im Modus Best-of-Five zwischen dem Rekordmeister aus Berlin und dem Titelverteidiger aus Niedersachsen. In den acht Meisterduellen seit 2017 holte sich Hannover fünfmal den Titel, Spandau nur dreimal (2017, 2019, 2023).

Die Berliner haben am Samstag zunächst Heimrecht (Schwimmhalle Schöneberg/16 Uhr). Im Spieljahr 2024/25 standen sich die Erzrivalen der vergangenen Jahre bisher viermal gegenüber. Spandau hat zum Auftakt Ende September zwar den Supercup gewonnen, die drei Pflichtspiele danach aber mehr oder minder deutlich verloren.

Auch nach den jüngsten Formeindrücken gehen die Hauptstädter als Außenseiter in das Finale. Während sich Hannover im Halbfinale mit zwei hohen Siegen gegen den OSC Potsdam souverän durchsetzte, zitterte sich Spandau mit zwei knappen Erfolgen gegen den ASC Duisburg ins Finale.