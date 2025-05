Kupferdiebstahl, besetzte Bagger - der Energieversorger Leag will jetzt mit Drohnen sein Betriebsgelände sichern.

Das Energieunternehmen Leag in der Lausitz will künftig Drohnen zur Überwachung seiner Industrieanlagen einsetzen.

Jänschwalde - Der Energieversorger Leag in der Lausitz will seine Industrieanlagen mit Hilfe von Drohnen und Künstlicher Intelligenz vor Gefahren schützen. Die Fluggeräte sollen selbstständig über das Betriebsgelände fliegen und Vandalismus, Diebstahl und mögliche Bedrohungen erkennen. Die Leag will ihr Drohnen-Projekt heute (12.00 Uhr) im Tagebau Jänschwalde vorstellen.

Immer wieder machen sich auf dem Betriebsgelände des Energieerzeugers Diebe zu schaffen, die es laut Leag vor allem auf Kupfer und Diesel abgesehen haben. Kohlegegner waren in der Vergangenheit aus Protest in den Tagebau eingedrungen und hatten Bagger besetzt.