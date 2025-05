Viele paradiesische Inseln in Thailand leiden unter dem Massentourismus. Zwei berühmte Archipele im Süden dürfen sich jetzt wieder monatelang erholen. Anschließend wartet eine Neuerung.

Trauminseln in Thailand schließen für fünf Monate

Bangkok - Zwei bei Thailand-Reisenden aus aller Welt beliebte Inselgruppen sind ab sofort wieder für Besucher geschlossen: Bis zum 14. Oktober soll die Natur rund um die traumhaften Similan Islands und Surin Islands in der Andamanensee eine Ruhepause bekommen, um sich vom Touristenandrang zu erholen, teilte die Regierung in Bangkok mit. Auch dient die Maßnahme dem Schutz von Urlaubern in der gerade gestarteten Regenzeit, wenn das Meer oft aufgewühlt ist.

„Bei dieser Sperrung handelt es sich um eine jährliche Maßnahme, um das Gleichgewicht des Meeresökosystems zu bewahren, die Auswirkungen des Tourismus einzudämmen, der Natur die Möglichkeit zur Erholung zu geben und Schäden durch schlechte Wetterbedingungen während der Monsunzeit zu verhindern“, hieß es in einer Mitteilung auf Facebook.

Beide Inselgruppen, die vor allem bei Tagestouristen und Tauchern beliebt sind, können unter anderem von der Insel Phuket oder der Region Khao Lak auf dem Festland angesteuert werden. In der Trockenzeit tummeln sich täglich zahlreiche Ausflugsboote vor den schneeweißen Stränden mit ihren spektakulären Granitformationen.

Neuerung: E-Ticket ab Oktober

Nach der Wiedereröffnung in fünf Monaten wird es dann eine Neuerung geben: Besucher müssen künftig ein elektronisches Eintrittsticket erwerben und dabei ihre Reisepass-Nummer hinterlegen. Das E-Ticket soll für sechs Meeresnationalparks fällig werden, darunter auch die berühmten Phi Phi Islands. Die genauen Kosten waren noch nicht bekannt.

Die bekannte Maya Bay auf der unbewohnten Insel Phi Phi Leh wird demnächst ebenfalls wieder geschlossen - jedoch nur für zwei Monate von Anfang August bis Ende September. Grund ist auch hier, dass sich das fragile Ökosystem der Bucht vom Touristenansturm erholen soll. Der weiße Tropenstrand, der von markanten Felsen umrahmt wird, war durch den Kino-Hit „The Beach“ bekanntgeworden. In dem Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ist der Strand noch völlig unberührt.