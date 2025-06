Die Eisernen setzen eine Tradition fort. In der Saisonvorbereitung gastiert ein internationaler Gegner im Stadion an der Alten Försterei. Zuvor testet der 1. FC Union bei einem fränkischen Club.

Berlin - Der 1. FC Union hat für seine Saison-Vorbereitung zwei weitere Testpartien ausgemacht. Während des Trainingslagers in Franken tritt der Berliner Fußball-Bundesligist am 26. Juli (14.00 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an. Eine Woche später kommt es wie zuletzt in der Sommerpause üblich zu einem internationalen Vergleich. Am 2. August (15.30 Uhr) gastiert der spanische Traditionsclub Espanyol Barcelona im Stadion an der Alten Försterei.

Zuvor hatten die Eisernen bereits bekanntgegeben, dass die Saisonvorbereitung unter Trainer Steffen Baumgart am 7. Juli beginnt. Das Trainingslager findet vom 23. Juli bis 1. August beim Ausrüster in Herzogenaurach statt, wo sich derzeit die Nationalmannschaft auf das Finalturnier der Nations League vorbereitet.

Zwei Mal in Österreich

Weitere Testspiele sind bereits gegen den Brandenburger SC Süd 05 (12. Juli), Grün-Weiss Ahrensfelde (13.7.) sowie die österreichischen Clubs LASK (19.7.) in Linz und Rapid Wien (20.7) in Wien vereinbart.

Das erste Pflichtspiel steht für Union in der ersten DFB-Pokalrunde (15.-18.8.) an. Der Gegner wird am 15. Juni ausgelost. Die Bundesliga startet am Wochenende vom 22. bis 24. August in die Saison.