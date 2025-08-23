Auf der A30 bei Bissendorf kommt es zu einem schweren Unfall. Drei Menschen werden verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Bissendorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Bissendorf im Landkreis Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden - davon einer lebensgefährlich. Die A30 wurde in dem Bereich für die Einsatzmaßnahmen in Richtung Westen zwischenzeitlich voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Drei Wagen seien demnach aus unbekannten Ursachen ineinander geprallt. Dabei wurde ein Mensch lebensgefährlich und zwei weitere schwer verletzt. Die Sperrung wurde laut einer Sprecherin gegen 19.00 Uhr wieder aufgehoben.

Die genauen Umstände des Unfalls blieben vorerst noch unklar. Auf den Umleitungsstrecken in Bissendorf bildeten sich nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen zwischenzeitlich einige Staus.