Mit den Fans im Rücken startet das deutsche Team furios. Doch wieder machen es die Belgier den Hausherren schwer. Es wird spannend bis zum Ende.

Der Ex-Lüneburger Erik Röhrs war einer der besten deutschen Spieler.

Lüneburg - Die deutschen Volleyballer haben in der WM-Vorbereitung einen Comeback-Sieg vor starker Kulisse gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski gewann in Lüneburg 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14) gegen Belgien und revanchierte sich für die Niederlage an gleicher Stelle am Vorabend.

Vor 3.200 frenetischen Zuschauern und Zuschauerinnen in der ausverkauften Arena sorgte Ausnahmespieler Georg Grozer für den ersten deutschen Punkt. Angeführt vom 40-Jährigen begann das Team energisch.

Deutsche werden nachlässig

Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann die bessere Mannschaft. Nach dem 14:18 kämpften sich die Gastgeber Stück für Stück auf 23:23 zurück. Doch ein Aufschlagfehler und ein belgischer Block entschieden den Satz. Fast gleich lief es auch in Durchgang drei.

Im vierten Satz waren die Deutschen wieder wacher und Grozer wieder durchschlagskräftiger. Immer wieder setzte auch der Ex-Lüneburger Erik Röhrs starke Aktionen. Der Tie-Break war bis zum Ende ausgeglichen. Ein wuchtiger Schlag von Grozer brachte den Sieg.

Die Weltmeisterschaft auf den Philippinen beginnt am 12. September. Das deutsche Team will um eine Medaille mitspielen.