Schleifreisen - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A9 im Saale-Holzland-Kreis ist eine Autofahrerin gestorben. Die A9 war daraufhin in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig für 5 Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Die 42-jährige Fahrerin war am Freitagabend zunächst aus ungeklärter Ursache auf einen Kleinbus aufgefahren. Das Auto der 42-Jährigen schleuderte daraufhin gegen eine Leitplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Dort stieß das Auto frontal mit einem Lkw zusammen, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Dadurch wurde das Auto wiederum gegen die Leitplanke geschleudert. Die 42-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Ein Gutachter wurde zur Aufklärung des Unfalls eingesetzt.

Durch die Vollsperrung der A9 vom Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen entstand nach Angaben der Polizei ein etwa 6 Kilometer langer Stau.