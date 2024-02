Auerbach - Eine 66 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Auerbach (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe ihr Wagen zwei parkende Fahrzeuge sowie ein vorbeifahrendes Auto gestreift. Auch die Straße sei an der Unfallstelle auf einer Strecke von etwa 50 Metern beschädigt worden. Die Falkensteiner Straße war für zwei Stunden voll gesperrt. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 108.000 Euro.