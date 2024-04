In Georgsmarienhütte kommt es zu einem Unfall zwischen einer Frau auf einem E-Scooter und einem Auto. Die Frau wird am Kopf verletzt als der Autofahrer von der Straße abkommt.

Georgsmarienhütte (dpa/lni) – - In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist eine E-Scooter-Fahrerin frontal mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Die 33-Jährige sei am Donnerstagmorgen auf dem Fahrradweg unterwegs gewesen, als der Fahrer eines entgegenkommenden Autos aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße abkam und mit ihr kollidierte. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Die Frau habe bei dem Unfall Verletzungen am Kopf erlitten, sei aber zunächst noch ansprechbar gewesen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 38 Jahre alte Fahrer des Autos ist den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Sowohl sein Auto als auch der E-Roller seien nicht mehr fahrtüchtig gewesen.