Teuchern - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 zwischen Naumburg und Weißenfels sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. An dem Auffahrunfall im Burgenlandkreis waren fünf Autos beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vier der sechs Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden, bei zwei weiteren Menschen erfolgte eine ambulante Behandlung an der Unfallstelle. Bei den Rettungsmaßnahmen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, welcher auf der A9 landete. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Berlin knapp zwei Stunden gesperrt.