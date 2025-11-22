Eisenach - Zwei Autos sind auf der Autobahn 4 bei Eisenach zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wechselte laut Polizei ein Auto auf Höhe der Auffahrt Eisenach-Ost vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Gleichzeitig fuhr ein weiteres Auto demnach an der Stelle auf den rechten Streifen der Autobahn auf, dabei kam es zum Zusammenstoß. Die A4 war am Morgen für fast zwei Stunden in Richtung Erfurt gesperrt.