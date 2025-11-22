Minusgrade, gefrierender Regen und etwas Schnee: Worauf sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen müssen.

Potsdam - Autofahrer müssen angesichts des winterlichen Wetters vorsichtig sein - auf den Straßen kann es rutschig sein. In Berlin und Brandenburg herrscht weiterhin Frost, und es bildet sich vereinzelt Glätte. Morgens gab es teils dichten Nebel. Vor allem auf dem Land waren Bäume und Sträucher mit Raureif überzogen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Werte an diesem Samstag zwar auf 1 bis 3 Grad. Am späten Nachmittag drohen aber wieder Minusgrade. In der Nacht zum Sonntag erreichen die Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 8 Grad, im Süden Brandenburgs liegen sie um minus 10 Grad.

Schneefall und Glättegefahr

Am Sonntag soll es sonnig werden bei Höchstwerten bis 2 Grad. In der Nacht zum Montag gibt es dann leichten Schneefall, wie der DWD vorhersagte. Es besteht auch das Risiko, dass es kurzzeitig zu gefrierendem Regen und Glätte kommt.

Der Start in die neue Woche soll am Montag trüb ausfallen. Am Vormittag wird Schnee erwartet. Die Glättegefahr hält an.