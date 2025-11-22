Emden - Ein stark betrunkener Autofahrer mit mehr als drei Promille hat in Emden einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige sei mit seinem Wagen auf das Auto einer vor ihm fahrenden Frau aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beide blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte am frühen Freitagmorgen einen Wert von 3,4 Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.