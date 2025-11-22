Mit einer Andacht und dem Einschalten der Lichter starten Kirchen und Handelsverband am Montag in die Adventszeit.

Potsdam - Nach dem Totensonntag wird die Adventszeit eingeläutet: Die Kirchen schalten am Montagabend (19.15 Uhr) in der Einkaufsmeile der Brandenburger Straße in Potsdam gemeinsam mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg die Weihnachtsbeleuchtung ein. Zuvor gibt es eine ökumenische Andacht in der Kapelle der Garnisonkirche.

Mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung nach dem Totensonntag soll der „Charakter der eher stillen Novembersonntage nicht vorzeitig von adventlich-weihnachtlicher Vorfreude überlagert“ werden, wie das Erzbistum Berlin mitteilte. Auch viele Weihnachtsmärkte in Brandenburg öffnen ab dem 24. November.