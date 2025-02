Dresden - Nach einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Dresden laufen aktuell die Aufräumarbeiten. Kurzzeitig ist die Auf- bzw. Abfahrt Dresden-Altstadt heute Morgen voll gesperrt gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Aufräumarbeiten seien noch im Gange, da auch Benzin ausgelaufen sei, erklärte ein Sprecher der Polizei weiter.

Aus bisher unbekannter Ursache war ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Morgen mit einem Betonpfeiler einer Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Dresden-Altstadt kollidiert. Das Fahrerhaus des Fahrzeugs sei dabei vom restlichen Teil abgerissen worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.