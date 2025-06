Viel Sonne und strahlend blauer Himmel, aber auch sehr hohe Temperaturen: Trockenes, heißes Sommerwetter erwartet die Menschen in der Hauptstadtregion. Nur die Nächte sorgen für etwas Abkühlung.

Neue Woche bringt Hitze in Berlin und Brandenburg

In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen in der Hauptstadtregion bis auf 39 Grad klettern.

Berlin/Potsdam - Nach teils heftigen Unwettern in der Vorwoche bringen die nächsten Tage in Berlin und Brandenburg ruhiges und trockenes, aber umso heißeres Sommerwetter. Während die Temperaturen am Montag noch unter 30 Grad liegen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche mit bis zu 39 Grad. Die Nächte bieten dafür deutliche Abkühlung und Gelegenheit zum Durchlüften.

Am Montag erwartet der DWD reichlich Sonnenschein. Schwacher bis mäßiger Wind sorgt gelegentlich für ein kühles Lüftchen. Die Temperaturen steigen in der Uckermark auf bis zu 23 Grad, in Berlin auf um die 27 Grad und im Elbe-Elster-Kreis auf bis zu 29 Grad. Nachts ist der Himmel wolkenlos. Es kühlt deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad.

Trockene Hitze und Sonne pur bringt der Dienstag. Die Wetterexperten rechnen mit einer starken Wärmebelastung und hohen Temperaturen, die in der Spitze 31 bis 35 Grad erreichen. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 19 bis 14 Grad.

Noch wärmer wird es laut DWD am Mittwoch: Bei strahlend blauem Himmel und jeder Menge Sonne klettert das Thermometer in der Hauptstadtregion auf 36 bis 39 Grad.