Schauspielerin Julia Wiedemann beklagt, dass der Frauenfußball in Deutschland immer noch hinter dem Männerfußball zurücksteht. Sie selbst kickt in der Kreisklasse - und erlaubt sich, zu träumen.

Köln - Schauspielerin Julia Wiedemann („Alles was zählt“) ist Hobby-Fußballerin - traut sich aber einen Einsatz in der Nationalmannschaft ohne große Blamage zu. „Wenn Bundestrainer Christian Wück morgen anruft und noch eine Innenverteidigerin für die EM braucht - ich packe sofort die Fußballschuhe“, sagte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Klar komme ich nur aus der Kreisliga, also sollte man bitte keine Wunderdinge erwarten. Aber ich glaube auch: total blamieren würde ich mich nicht.“

Sie sei schnell, könne „ein paar gute Pässe spielen“ und habe auch schon mal mit Profis gekickt, was „okay“ gelaufen sei. „Komplett untergehen würde ich bestimmt nicht“, sagte Wiedemann. „Also Herr Wück, wenn Sie das hören: Rufen Sie mich notfalls an.“ Dafür würde sie auch eine Drehpause bei „Alles was zählt“ beantragen.

Die Schauspielerin, die in Troisdorf bei Bonn geboren wurde, gehört zum Cast der RTL-Serie „Alles was zählt“. In der Soap ist sie in der Rolle der Lucie Ziegler zu sehen. Neben der Schauspielerei ist die 29-Jährige mittlerweile aber auch für ihr Fußball-Hobby bekannt. Aktuell spielt sie beim FC Hertha Rheidt - einem Verein, der zwischen Köln und Bonn verortet ist.

Schnelligkeit statt harter Zweikämpfe

„Früher gab es mal kurz die Überlegung, ob ich nicht vielleicht höherklassig spielen kann – ob ich vielleicht zum 1. FC Köln gehe. Aber das war nie wirklich ernsthaft. Ich finde es gut, so wie es ist“, sagte Wiedemann. Als Innenverteidigerin fühle sie sich sehr sicher. „Ich bin keine, die ganz hart in die Zweikämpfe geht, weil ich es aber auch nicht muss. Ich komme eher über die Schnelligkeit. Ich überlaufe die Gegner und nehme ihnen den Ball weg“, sagte sie. Eine Verletzung wäre für ihren Schauspiel-Job natürlich nicht gut.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz beginnt am Mittwoch (2. Juli). Die deutschen Fußballerinnen treffen in ihrem ersten Spiel am Freitag (4. Juli) auf Polen.

„Der Frauenfußball ist in Deutschland leider immer noch nicht so ein großes gesellschaftliches Ereignis wie der Männerfußball. Ich finde das schade“, sagte Soap-Star Wiedemann. Sie habe sich vorgenommen, so viele Spiele wie möglich von der EM zu schauen.