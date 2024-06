Dresden - Ein Unfall auf der Autobahn 17 nahe der Anschlussstelle Dresden-Prohlis hat am Dienstagvormittag zu einem kilometerlangen Stau geführt. Nach Angaben der Polizei waren auch umliegende Straßen betroffen. Der Verkehr in Richtung Dresden wurde schon in Pirna von der Autobahn abgeleitet.

Laut Polizei waren ein Lastkraftwagen und ein Auto vermutlich beim Spurwechsel zusammengestoßen. Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings lief auf einer Länge von 150 bis 200 Meter Dieselkraftstoff aus, sodass die Fahrbahn voll gesperrt und gereinigt werden musste