Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild)

Seevetal/Soltau - Unbekannte haben im Kreis Harburg in der Nacht zu Dienstag Gegenstände von einer Brücke auf die Autobahn 1 geworfen. Dabei wurden laut eines Polizeisprechers 13 Fahrzeuge beschädigt. Verletzte habe es keine gegeben. Bei den Gegenständen, die im Bereich Seevetal-Klein-Moor auf der Fahrbahn lagen, habe es sich um Füße von Baustellenbaken sowie ein Verkehrsschild gehandelt.

Später wurde sogar ein großer Baumstamm von einer Autobahnbrücke im Bereich Abelbeck bei Soltau auf die A 7 geworfen. Als der Stamm auf die Richtungsfahrbahn Hannover fiel, konnte ein 33-Jähriger mit seinem Transporter nicht mehr ausweichen - der Stamm schlug in die Fahrzeugfront ein. Er wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt und hielt auf dem Seitenstreifen an. Die Polizei im Heidekreis ermittelt mit einer Sonderkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein Zusammenhang der Vorfälle könne nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Menschen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.