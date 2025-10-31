Die Täter kommen in der Nacht in einen Stall, treiben die tragenden Schafe über eine Weide und heben sie über einen Zaun. Dann verschwinden sie mit den Tieren.

Rhüden - Dreister Diebstahl: Unbekannte haben elf hochtragende Schafe aus einem Stall im Landkreis Goslar gestohlen. Die Täter trennten in dem Stall in Rhüden die tragenden Tiere von den männlichen und trieben diese über die Weide, wie die Polizei mitteilte. Dann hoben sie die Schafe über einen Zaun und verluden sie im Bereich der angrenzenden Feldmark. Bei den Tieren handelt es laut Polizei sich um einen Mix aus Schwarz-und Blaukopfschafen, jeweils im Wert von etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.