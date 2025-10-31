Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße in Lingen in den Gegenverkehr - und stirbt nach einer Kollision. Wie geht es der Familie im anderen Unfallfahrzeug?

Der 63-jährige Autofahrer starb am Unfallort, die Familie aus dem anderen Wagen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Lingen - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 70 in Lingen ist ein 63-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 41-Jährige wurde schwer verletzt, ihr dreijähriger Sohn sowie der 49 Jahre alte Vater des Kindes erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall passierte auf der B70 zwischen den Anschlussstellen Darme und Laxten in Fahrtrichtung Meppen. Die Bundesstraße wurde in beiden Fahrtrichtungen für Stunden voll gesperrt.

Demnach war der 63-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug der Familie kollidiert. Der Unfallverursacher starb noch am Unfallort. Die Familie kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.