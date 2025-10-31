Berlin - Die Berliner Polizei ist rund um Halloween mit rund 850 Kräften im Einsatz. Das teilte die Behörde am Abend bei der Plattform X mit. Die Polizei rief dazu auf, Rücksicht auf Mitmenschen zu nehmen. An Halloween kommt es in der Hauptstadt immer wieder zu zahlreichen Polizei-Einsätzen und Festnahmen. „Lassen Sie die Finger von Pyrotechnik“, schrieb die Polizei noch in ihrem WhatsApp-Kanal.

Einsatz-Schwerpunkte waren in der Vergangenheit Straßen im Wedding, in Schöneberg und Kreuzberg sowie im Norden Neuköllns, in Gropiusstadt und im Märkischen Viertel. Polizisten und Feuerwehrleute waren rund um Halloween auch teils mit Pyrotechnik attackiert worden.