Biederitz - Unbekannte haben in Biederitz im Landkreis Jerichower Land an einer Bahnunterführung und an einem Fahrkartenautomaten verbotene Nazi-Symbole angebracht. Mit schwarzer Farbe seien in der Nacht zu Samstag im Ortsteil Gerwisch der Schriftzug 88 - ein Symbol für den Ausruf „Heil Hitler“ - sowie ein Hakenkreuz angesprüht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, wie es hieß.