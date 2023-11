Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Taucha

Taucha - Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Taucha (Landkreis Nordsachsen) gesprengt. Die Täter stahlen in der Nacht zum Sonntag Tabakwaren und Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.