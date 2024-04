Straufhain - Zwei Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten in Straufhain (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Die Unbekannten entkamen mit Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe, wie die Polizei Suhl am Donnerstag mitteilte. Sie flüchteten demnach mit einem Auto. Der Automat stand den Angaben zufolge an einer Hauswand, das Gebäude wurde bei der Sprengung aber nicht beschädigt.