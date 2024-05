Gotha - Drei Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in Friedrichroda (Landkreis Gotha) gesprengt. Gegen 1.30 Uhr hätten Anwohner ein lautes Knallgeräusch aus einer Bankfiliale in der Hauptstraße wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten kurze Zeit später eintrafen, waren die Täter bereits geflohen, hieß es weiter. Aktuell ließen sich weder zur Höhe des Beuteguts noch des Sachschadens Angaben machen. Die Kriminalpolizei Gotha und die Tatortgruppe des Thüringer Landeskriminalamtes hätten die Ermittlungen aufgenommen.