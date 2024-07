In der Nacht sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Ebeleben. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Ebeleben - Unbekannte haben in der Nacht in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) einen Geldautomaten gesprengt und sind laut Polizei mit Beute geflohen. Der Geldautomat sei in einem bewohnten Gebäude in der Sondershäuser Straße, teilte die Polizei mit. Aufgrund von Rauch habe die Feuerwehr mehrere Bewohner des Gebäudes evakuiert.

Der Einsatz dauere zum aktuellen Zeitpunkt an, hieß es weiter. Die Polizei habe die Täter bislang nicht gestellt. Der Sachschaden und die Höhe der Beute seien bislang nicht bekannt.