Mehrere Feuerwerkskörper explodieren in der Nacht vor Silvester im Landkreis Cloppenburg. Einer von ihnen landet unter einem Auto.

Garrel - Ein Feuerwerkskörper hat ein Auto im Landkreis Cloppenburg in Brand gesetzt. Der Wagen sei ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten demnach in der Gemeinde Garrel Feuerwerkskörper gezündet. Einer der Feuerwerkskörper explodierte unter dem Auto und löste das Feuer aus. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Nacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.