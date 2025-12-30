An welchen Orten wird gefeiert, wo ist böllern verboten, und wie kommt man nachts durch die Stadt? Ein Überblick über den Jahreswechsel in Berlin.

Berlin - Hunderttausende Menschen werden an Silvester in Berlin unterwegs sein. Gleichzeitig gelten in Teilen der Stadt besondere Regeln. Einige Fragen und Antworten für alle, die den Jahreswechsel draußen feiern wollen.

Wo sind die größten Feiern?

Am Brandenburger Tor gibt es eine große Party mit DJs und Feuerwerk. Es ist Platz für 20.000 Menschen, die Tickets sind kostenlos und müssen vorher reserviert werden. Das Motto: „Yeah 26“. Der Einlass beginnt um 21.30 Uhr. Es werden Taschenkontrollen durchgeführt. Eigenes Essen, alkoholische Getränke und Feuerwerkskörper dürfen nicht mitgebracht werden. Auch große Rucksäcke und Taschen dürfen nicht mit rein. Die Organisation der Veranstaltung übernimmt die landeseigenen Kulturprojekte Berlin GmbH. Die über viele Jahre übliche Silvesterfeier mit Bühnenshow gibt es in diesem Jahr nicht mehr.

Rund um die Siegessäule plant das Bündnis We Are Berlin ebenfalls eine größere Party, die als Demonstration angemeldet ist. Geplant sind mehrere Trucks, auf denen DJs auflegen. Die Veranstalter sprechen vom größten Silvester-Rave der Stadt. Auch ein Feuerwerk ist angekündigt. Angemeldet sind laut Polizei 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Los geht es um 18.00 Uhr.

In zahlreichen Berliner Clubs finden Silvesterpartys statt. Musikalisch und thematisch ist für jeden etwas dabei: Afro Haus, Single Party, 80er und 90er, Ü-30-Party oder Techno.

Wo ist Böllern erlaubt – wo verboten?

Der 31. Dezember und der 1. Januar sind die einzigen Tage im Jahr, an denen privates Feuerwerk erlaubt ist. Die Regelung gilt ab 18.00 Uhr bis 7.00 Uhr am Neujahrsmorgen. Das gilt zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg, Reinickendorf, Pankow und Marzahn-Hellersdorf.

Komplett verboten ist privates Feuerwerk am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg, auf einem Teil der Sonnenallee in Neukölln und angrenzenden Nebenstraßen und auf der Admiralbrücke und angrenzenden Straßen

in Kreuzberg. Kleinere Pyrotechnik, wie Wunderkerzen oder Knallerbsen, ist aber erlaubt.

Innerhalb der Verbotszonen sollen Kontrollen es der Polizei ermöglichen, je nach Bedarf flexibler zu agieren. Nach dem aktuellen Einsatzkonzept soll diesmal auf starre Absperrungen und umfassende Personenkontrollen verzichtet werden. Nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bereitet sich die Berliner Polizei seit Monaten auf den Einsatz rund um Silvester vor und werde im Stadtbild sehr präsent sein.

Wie komme ich von A nach B?

Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren im 10-Minutentakt die ganze Nacht durch. Auf den Linien S1, S2, S25, S3, S46, S47, S5, S7, S75, S8 und S9 besteht laut Verkehrsinformationszentrale durchgehender Nachtverkehr im 20-Minutentakt. Am 1. Januar fahren alle S-Bahnen ab circa 9.00 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan.

Auch die U-Bahnen fahren in der Silvesternacht durch. Bis etwa 17.00 Uhr sind die Linien, mit Ausnahme der U4, im 5-Minuten-Takt unterwegs, danach alle 10 Minuten, wie die BVG informiert.

Am Brandenburger Tor hält die U-Bahn wegen der großen Silvesterparty ab 16.00 Uhr nicht mehr. Bei Bussen und Straßenbahnen gelte zum Großteil der Samstagsfahrplan. Zusätzlich würden in der Nacht die Tram-Linien M2, M4, M6 und M8 verstärkt.

Wo gibt es Einschränkungen für Autos, Taxis, Fahrräder?

Wegen der zwei großen Partys am Brandenburger Tor und an der Siegessäule sind der Große Stern und die zuführenden Straßen am 31. Dezember ab 6.00 Uhr gesperrt. Auch die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor ist für Autofahrer dicht, inklusive Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße.

Die Sperrung der Straße des 17. Juni und des angrenzenden Tiergartens gilt laut Verkehrsinformationszentrale auch für Fußgänger und Radfahrer. Die Ausfahrt Kemperplatz des Tiergartentunnels könne aufgrund des Besucherandranges zur Silvesterfeier gesperrt werden.

Wie kann ich mich vor Böllern und Raketen schützen?

Wer sich unwohl fühlt, sollte am besten größere Plätze und Straßen meiden. Der beste Tipp ist aber: Zu Hause bleiben. Das gilt übrigens auch für Haustiere. „Katzen und andere Haustiere sollten während der Knallerei drinnen bleiben. Fenster, Balkontüren und Katzenklappen sind rechtzeitig zu schließen“, empfiehlt das Tierheim Berlin.

Zusätzlich könnten abgedunkelte, überdachte Rückzugsorte den Tieren Sicherheit vermitteln, etwa eine gemütliche Höhle aus Decken. Die Tiere sollten an Silvester möglichst nicht alleine bleiben.