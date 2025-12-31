Ein Auto in Bremen gerät mitten in der Nacht in Brand. Plötzlich sind kleinere Explosionen aus dem Wagen zu hören.

Bremen - Ein mit Feuerwerk beladenes Auto ist in Bremen abgebrannt. Noch sei unklar, warum der Wagen in Flammen aufging, teilte die Polizei mit. Das Feuer entzündete auch das im Kofferraum gelagerte Feuerwerk und löste mehrere kleine Explosionen aus.

Durch die Flammen und die Hitze wurden in der Nacht auf Mittwoch vier weitere Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei untersucht nun die Brandursache.