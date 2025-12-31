Gemessen an der Vielzahl von Einsätzen ziehen Polizistinnen und Polizisten in der Hauptstadt die Dienstwaffe eher selten. Doch statistisch fallen nahezu jeden zweiten Tag Schüsse.

Berlin - Berliner Polizistinnen und Polizisten haben 2025 nach vorläufigen Zahlen 154 Mal im Einsatz Schusswaffen abgefeuert - davon viermal auf Menschen. Dabei wurde ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt, wie der Berliner Senat auf eine Anfrage der Linken mitteilt. 115 Mal wurden Tiere getötet. 16 Mal lösten sich Schüsse unbeabsichtigt, wie es weiter hieß.

Die Zahlen liegen insgesamt etwas unter denen von 2024. In dem Jahr wurden 179 Fälle von Schusswaffengebrauch registriert. Auch damals zählte die Polizei viermal Schüsse auf Menschen, einen Todesfall und zwei Verletzte.

Im vergangenen Jahr wurde aber mit 154 Fällen deutlich häufiger auf Tiere geschossen. 2024 wurden drei Fälle von Schusswaffengebrauch als unzulässig eingestuft. In diesem Jahr war das in keinem Fall so. 17 Fälle aus 2025 sind allerdings noch nicht bewertet.