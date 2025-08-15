Bösel - Unbekannte haben zwei Katzen im Landkreis Cloppenburg den Schwanz entfernt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Tiere tiermedizinisch versorgt. Nach Einschätzung der behandelnden Ärztin wurde die Verletzung durch Menschen verursacht. Sie geht davon aus, dass jemand den Tieren den Schwanz abriss oder auf andere Art gewaltsam entfernte. Hinweise auf einen Kampf mit einem anderen Tier und auf einen Unfall gab es demnach nicht. Die beiden Katzen stammen aus der Gemeinde Bösel. Eine wurde am 13. August und eine am 14. August zur Tierarztpraxis gebracht. Wer Hinweise zu diesen verletzten Katzen hat, sollte sich bei der Polizei melden.