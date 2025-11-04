Verbotene Parolen, eine Rangelei und verschwundene Verdächtige: Die Polizei untersucht einen Vorfall in der Zwätzengasse.

Die Polizei konnte die Verdächtigen nicht finden und sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Jena - Eine körperliche Auseinandersetzung soll sich am Montagabend in Jena in der Zwätzengasse ereignet haben. Nach Polizeiangaben sollen dabei auch verbotene Parolen gerufen worden sein.

Zudem soll die Gruppe aus fünf bis sieben Personen versucht haben, gewaltsam in das Institut für Philosophie einzudringen. Dieser Verdacht konnte jedoch bislang nicht bestätigt werden. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen im betroffenen Bereich keine Verdächtigen mehr an.

Laut weiteren Hinweisen soll sich die Personengruppe in Richtung Damenviertel entfernt haben. Die Polizei ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen.