Unbekannte greifen AfD-Wahlstand in Leipzig an

Leipzig - Im Leipziger Norden haben zwei bislang unbekannte Menschen einen Wahlstand der AfD angegriffen. Die Täter warfen den Tisch mit den ausgelegten Wahlkampfmaterialien um und beleidigten die anwesenden Wahlkampfhelfer, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte. Einer der Angreifer griff zudem einen 71 Jahre alten Wahlkampfhelfer körperlich an, der dabei leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war demnach nicht erforderlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter am Mittwochvormittag an der Haltestelle vor dem Einkaufszentrum Eutritzscher Zentrum aus einer Straßenbahn und bewegten sich direkt zum Tatort. Nach dem Angriff flüchteten sie in Richtung des Einkaufszentrums.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Landeskriminalamt ermitteln wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung und suchen nach Zeugen.