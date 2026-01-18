Berlin - Erneut sind in Berlin Schüsse auf ein Lokal abgefeuert worden. Diesmal traf es in der Nacht zu Sonntag ein Café in der Schönleinstraße in Kreuzberg. Der oder die Täter schossen gegen 3.00 Uhr mehrfach auf die Schaufenster des geschlossenen Lokals, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte in den Schaufenstern mehrere Einschusslöcher fest und fand im Inneren abgeschossene Kugeln. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg wurden mehrere Patronenhülsen und eine Patrone gefunden.

Seit Monaten werden Auseinandersetzungen in der organisierten Kriminalität in Berlin mit scharfen Schüssen ausgetragen. Nach Einschätzung der Polizei geht es oft um Revierkämpfe im Drogenhandel oder um Erpressung von Geschäftsleuten. Die Polizei reagierte mit umfangreichen Razzien, Verdächtige wurden festgenommen und Waffen beschlagnahmt.