Kapitän Kai Wissmann trifft bei seinem Saisondebüt für die Berliner. Die Niederlage gegen konsequente und effektive Niedersachsen kann der Nationalspieler aber nicht verhindern.

Wolfsburg - Nach monatelanger Verletzungspause hat Kai Wissmann sein Comeback für die Eisbären Berlin gegeben. Der Kapitän, neben NHL-Star Moritz Seider die große deutsche Abwehrhoffnung für die Olympischen Winterspiele, traf sogar für den deutschen Meister in seinem ersten Saisonspiel. Das 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) bei den Grizzlys Wolfsburg konnte er am Ende aber nicht verhindern.

Bundestrainer setzt auf Wissmann

Wissmann hatte sich in der Sommervorbereitung eine Achillessehnenverletzung zugezogen. Trotzdem hielt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis dem besten deutschen DEL-Verteidiger einen Platz im Olympia-Kader frei und nominierte ihn für die in drei Wochen beginnenden Spiele in Italien.

Kreis hatte Wissmanns Comeback aber nach eigener Aussage bereits im Dezember erwartet. Dem 29-Jährigen bleiben nun nur noch drei weitere Ligaspiele, um die nötige Olympia-Form aufzubauen.

Wissmann trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Vor 4.503 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Wolfsburg dominierten die Gäste die Anfangsphase, weil sich die Hausherren zwei frühe Zeitstrafen erlaubten. Das erste Tor erzielten allerdings die Wolfsburger. Gemel Smith traf in der 11. Minute. Tyler Gaudet erhöhte für die Niedersachsen (17.), doch Ty Ronning brachte die Eisbären nur acht Sekunden später wieder heran.

Wissmann (21.) erzielte kurz nach der ersten Pause den Ausgleich,doch die Gastgeber blieben effizient: Timo Ruckdäschel (28.) und Justin Feser (29.) stellten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussabschnitt konnten sich die Berliner gegen die konzentriert verteidigenden Wolfsburger nicht mehr durchsetzen. Stattdessen erzielte Robert Lynch den fünften Treffer der Hausherren (50.).