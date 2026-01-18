Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen rehabilitieren sich für die Auftaktpleite in der European League. Gegen Larvik geraten sie nach langer Führung nur kurz in Bedrängnis.

Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben im zweiten Anlauf ihren ersten Saisonsieg in der European League gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Sonntag den norwegischen Topklub Larvik HK mit 36:33 (19:16). Johanna Reichert war mit zehn Toren die beste Werferin des THC.

Der Titelverteidiger erwischte den besseren Start (5:2) und überzeugte in der ersten Halbzeit durchgängig mit variablem Angriffsspiel. Die Norwegerinnen waren zwar im Tempospiel gefährlich, fanden defensiv aber keinerlei Zugriff. So führte der THC zur Pause verdient.

Bis zum 28:24 (45. Minute) hatten die Gastgeberinnen die Partie dank ihrer starken Angriffsleistung im Griff, doch in der Folge schwanden bei ihnen die Kräfte. Larvik deckte nun immer wieder die Lücken in der THC-Defensive auf und glich in der 52. Minute zum 30:30 aus. In der Schlussphase lief allerdings Thüringens Torhüterin Laura Kuske zur Hochform auf und gab damit auch ihren Mitspielerinnen einen Schub. 71 Sekunden vor Ende sorgte Csenge Kuczora mit dem Treffer zum 35:33 für die Vorentscheidung.