Polizisten stellen ihren Streifenwagen an einer Straße ab. Als sie von ihrem Einsatz zurückkehren, erleben sie eine Überraschung.

Heinbockel - Unbekannte haben einen Streifenwagen der Polizei im Landkreis Stade mit HSV-Stickern beklebt. Das Auto sei während eines Einsatzes der Beamten in einer Disco in Heinbockel kurzfristig an einer Straße abgestellt worden, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten zurückkamen, fanden sie zahlreiche Aufkleber an ihrem Wagen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am frühen Freitagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben.